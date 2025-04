Passageiros devem contactar companhias sobre bagagem antes de ir para o aeroporto

A ANA recomendou hoje aos passageiros que solicitem informação sobre bagagem às companhias aéreas antes de se deslocarem para o aeroporto e adiantou que foram reforçadas as equipas de apoio e informação.

"A ANA mantém-se a articular com as várias entidades para que a entrega de bagagem se conclua nas melhores condições. Para isso foram reforçadas as equipas de apoio e informação ao passageiro", informou a gestora aeroportuária, em comunicado.

Segundo a ANA, a operação nos aeroportos está a decorrer com normalidade, após a falha de eletricidade que afetou Portugal e Espanha na segunda-feira, e desde terça-feira que as empresas de assistência me terra ('handling') estão a entregar as bagagens aos passageiros.

Contactado pela Lusa, Ruben Simas, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), adiantou que a informação que tem é de que o serviço está a ser reposto "dentro do possível".

Na terça-feira, o aeroporto de Lisboa informou que estava a implementar um plano para tratamento das bagagens, face à elevada afluência nos balcões para entrega das malas, adiantando que os passageiros iam começar a ser contactados pelas companhias aéreas.

A ANA deu conta de uma elevada afluência nos balcões das companhias aéreas, para reagendamento de voos cancelados na segunda-feira, e de serviços 'handling', para entrega de bagagens.