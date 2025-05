Oposição defende maior redução fiscal

Luís Martins, do JPP, questionou o secretário regional de Finanças sobre a calendarização da redução fiscal, lembrando que ainda há margem para aplicar o diferencial fiscal de 30% nos últimos escalões do IRS e nas taxas do IVA.

Também Gonçalo Maia Camelo, da IL, perguntou a Duarte Freitas quais os critérios para o sistema fiscal próprio que é defendido para a Região.

"Vamos continuar a pagara mais impostos do que os açorianos", perguntou.

Gonçalo Leite Velho, do PS, confrontou o secretário regional das Finanças com o facto de o Governo anterior, em gestão, ter uma despesa maior do que no ano anterior.

Miguel Castro, do CH, considera que o secretário regional de Finanças tem a oportunidade de fazer uma "verdadeira redução fiscal, nomeadamente no IVA".