"Fizemos dívida para desenvolver a Madeira", diz Bruno Macedo

"Se isso é cadastro, então é um bom cadastro", afirmou Bruno Macedo em resposta a Victor Freitas que acusou o PSD de endividar a Região.

O deputado do PSD enumerou as obras feitas, desde o início da Autonomia, nas áreas da saúde, educação, rede viária e condições de vida da população.

"Fizemos dívida para desenvolver a Região", afirmou Bruno Macedo que considera que as opções de investimento dos governos do PSD foram as mais acertadas para desenvolver a Região. E os resultados têm sido confirmados nas eleições, como aconteceu nas últimas 'regionais'.