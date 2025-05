CMF entrega carro de resgate no valor de 98 mil euros aos Bombeiros Voluntários Madeirenses

A Câmara Municipal do Funchal entregou esta tarde uma viatura 4x4 aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal 2023/2024. A votação decorreu entre os dias 28 de Novembro e 8 de Janeiro destes anos, onde a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses conseguiu angariar 4.476 votos.

O novo carro de resgate em montanha, no valor de 98 mil euros, vem assim colmatar uma necessidade da corporação, que disponha apenas de uma viatura de resgate datada de 1984.

Na cerimónia, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, agradeceu aos bombeiros o trabalho que têm feito em prol da população, enaltecendo as vidas que foram salvas pelos mesmos.

"Quem conhece melhor a cidade é quem vive na cidade", reforçou, dando conta de que este foi um veículo "bem merecido".

80 resgates desde 2024

Já o presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Rui Pedro, agradeceu à autarquia a oportunidade que o Orçamento Participativo 2023/2024 proporcionou aos bombeiros na aquisição desta "excelente viatura" e o apoio por parte da edilidade ao longo de todo o ano. "É sem dúvida uma mais-valia para o socorro", admitiu, sublinhando que neste momentos os BVM e outras corporações da Região estão a realizar mais do que uma intervenção por mês.

Salientou ainda que esta equipa de resgate em montanha dos BVM "tem provas dadas" e que desde 2024 já realizou 80 resgates pela ilha. "Contamos agora com 24 elementos nesta equipa e vamos alargar para mais quatro. A nível dos equipamentos estamos bem equipados. No ano passado o Governo Regional entregou-nos equipamento nesta área na ordem dos 90 mil euros", referiu.

Quem também não escondeu o orgulho em receber este novo meio foi António Francisco, chefe da Equipa de Resgate em Montanha dos B.V.M.

No final, a equipa realizou um exercício no quartel, que consistiu na evacuação de uma vítima do topo de um prédio.

Este foi o 6.° projecto vencedor do Orçamento Participativo que foi o primeiro classificado na Categoria Concelhia e o mais votado.

Está neste momento a decorrer o Orçamento Participativo 2024/2025, que já conta com cerca de 100 candidaturas.

Veja o exercício da Equipa de Resgate em Montanha