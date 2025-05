Turista sofre queda na Ponta de São Lourenço

Uma turista, na faixa etária dos 40 anos, caiu este domingo quando percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Após dado o alerta, pelas 13h30, uma embarcação do SANAS Madeira deslocou-se até ao Cais do Sardinha tendo os elementos transportado a mulher até à Quinta do Lorde, onde era já aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico que iam assegurar o seu transporte até uma unidade de saúde.

A vítima apresenta queixas no membro inferior esquerdo.