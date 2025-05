PS-Madeira defende aumento de 50% no abono de família para crianças dos 3 aos 6 anos

A candidatura do PS-Madeira às Legislativas de 18 de Maio anunciou hoje que, caso o PS forme governo após as eleições, irá implementar um aumento de 50% no abono de família para crianças entre os três e os seis anos, abrangendo todos os escalões de rendimento.

A promessa foi feita pelo cabeça-de-lista do PS-Madeira, Emanuel Câmara, durante uma acção de campanha realizada na vila do Porto Moniz, no primeiro dia oficial de campanha eleitoral, que coincidiu com o Dia da Mãe.

Além do reforço do abono de família, o candidato socialista apresentou o programa 'Pé-de-Meia', que prevê a atribuição de 500 euros em certificados de aforro a cada criança nascida a partir de 1 de Janeiro de 2025, "valor que pode ser reforçado e resgatado aos 18 anos de idade".

Durante a iniciativa, Emanuel Câmara destacou o papel histórico do PS "na construção da democracia e na defesa da população", afirmando que "para esta campanha, só temos de continuar a fazer o nosso dia a dia, seja como militantes, simpatizantes, autarcas. Todo este trabalho tem de ser feito em prol de uma Região, dos madeirenses e porto-santenses".

O candidato sublinhou ainda a importância de eleger deputados socialistas que sejam "vozes credíveis e com atitude" na Assembleia da República, garantindo o compromisso da sua equipa com "a defesa intransigente das causas da Madeira e do Porto Santo".

Na ocasião, Emanuel Câmara criticou outros partidos por não destacarem os seus candidatos na campanha: "Nós não temos vergonha de estar nos cartazes, ao contrário de outros partidos que não põem os seus candidatos e vivem à procura de maiorias escondidos nos símbolos partidários, não assumindo que quem vai representar a Madeira e os madeirenses e porto-santenses são seis deputados que serão eleitos no dia 18 de Maio".