Israel emite ordens de evacuação imediata para quase todo o sul de Gaza

O Exército israelita emitiu novas ordens de evacuação, hoje à noite, para quase toda a província de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, pedindo aos residentes que se mudem para a área de Al Mawasi.

Israel ordenou aos residentes das cidades de Khan Yunis, Bani Suhaila e Abasan, que cobrem quase todo o sul de Gaza, para se deslocarem imediatamente para oeste, para Al Mawasi, de acordo com uma declaração militar.

Estas mesmas áreas receberam uma ordem de evacuação há apenas cinco dias.

O Exército, segundo o plano, continua a concentrar uma população de 2,1 milhões de pessoas numa área cada vez mais pequena: a cidade de Gaza, no norte, Al Mawasi, e a área central de Deir el Balah.

Além disso, o Exército israelita intensificou os ataques aéreos contra a cidade de Gaza e a província do Norte, bombardeando 60 edifícios residenciais em apenas 48 horas, onde estavam abrigadas "centenas de famílias", muitas das quais ficaram sem casa, informou um porta-voz da Defesa Civil, num comunicado.

Desde sexta-feira, mais de 60 corpos de palestinianos foram transportados para os hospitais da Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde, elevando o número total de mortos para quase 54.400 desde outubro de 2023.

O conflito em curso foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 54 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.