Israel diz terem sido disparados três projéteis a partir de Gaza

O Exército israelita disse que foram disparados hoje três projéteis a partir da Faixa de Gaza sendo que um foi intercetado e os outros dois caíram no enclave palestiniano.

Segundo Israel, os disparos que foram efetuados a partir do sul da Faixa de Gaza tendo sido acionado o sistema de alerta em território israelita.

"Há pouco tempo, três projéteis foram identificados como tendo sido disparados do sul da Faixa de Gaza em direção a comunidades próximas [do enclave]", disse o Exército de Israel, em comunicado.

Este anúncio do Exército de Israel foi divulgado após as autoridades de saúde palestiniana terem indicado a morte de 46 pessoas, 31 das quais no interior de uma escola, por bombardeamentos israelitas.