Rui Rio é o mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo

O antigo presidente da Câmara do Porto e do PSD Rui Rio é o mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito num jantar que está a decorrer hoje no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, tendo o nome de Rui Rio sido anunciado pelo próprio Henrique Gouveia e Melo e o ex-líder do PSD entrado na sala de seguida, sob aplausos.

No seu discurso, em que referiu que era sua intenção "não voltar aos palcos principais da política nacional", Rui Rio apontou "a instável conjuntura externa" a "complexa situação económica e social" do país e a "degradação acentuada que a própria qualidade da democracia tem sofrido" como motivos para regressar à vida pública.