Miguel Albuquerque alerta para responsabilidades da população em situações de emergência

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, discursou no encerramento da cerimónia comemorativa do Dia Regional do Bombeiro, na Praça do Povo, no Funchal, onde reflectiu sobre a importância da colaboração em situações de emergência.

Miguel Albuquerque recordou as situações difíceis que enfrentou, incluindo 19 incêndios e a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, e agradeceu a condecoração da Federação de Bombeiros Portugueses. Ele alertou que as situações de emergência serão cada vez mais difíceis e enfatizou a responsabilidade da população nos procedimentos de protecção civil.

O presidente do Governo Regional assegurou que as estruturas de comando e corporações estão preparadas para lidar com situações de catástrofe e criticou a pressão das redes sociais sobre os comandantes durante eventos complexos. Miguel Albuquerque destacou a importância da colaboração e responsabilidade de todos em situações de emergência e o papel fundamental dos bombeiros e das estruturas de protecção civil na Região Autónoma da Madeira.