O presidente do PSD-Madeira prevê concluir, na próxima semana, o processo de constituição das listas de candidatos às eleições autárquicas deste ano. “O pior massacre é a escolha de candidatos às autárquicas”, afirmou o presidente do PSD aos elementos da JSD, que estão reunidos em congresso, na Casa da Luz, no Funchal. “São as piores eleições”, essa de escolher candidatos, acrescentou.

Nesse contexto, Albuquerque respondeu ao repto deixado por Bruno Melim, que cessa hoje um mandato, mas também inicia outro, sobre a necessidade de aumentar a representatividade de jovens nos órgãos autárquicos. O presidente disse que vão ser introduzidos, nas listas, elementos da JSSD, num processo conjunto seu com Bruno Melim.

Miguel Albuquerque defendeu que os órgãos autárquicos são a melhor escola para formar quadros políticos.