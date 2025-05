Albuquerque faz "inveja" aos governantes no continente, diz representante da Liga Portuguesa de Bombeiros

O presidente da Mesa de Congressos da Liga Portuguesa de Bombeiros, Gil Barreiros, participou nas comemorações do Dia Regional do Bombeiro e destacou a importância do "movimento único que são os bombeiros", considerando-os "a garantia inequívoca" de socorro e emergência.

Gil Barreiros defendeu a necessidade de "profissionalização do socorro" com consequentes "incentivos" para os bombeiros. No entanto, ele também enfatizou a importância de preservar o voluntariado, afirmando que "o importante para nós Liga dos Bombeiros Portugueses é que não se pode destruir o voluntariado".

O presidente da Mesa de Congressos da Liga Portuguesa de Bombeiros elogiou os avanços que os bombeiros têm tido na Região Autónoma da Madeira e destacou o papel do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerando que o líder madeirense faz "inveja" aos governantes no continente.

Gil Barreiros reconheceu o apoio e o investimento que a Madeira tem feito nos bombeiros, o que demonstra o compromisso da região com a segurança e o bem-estar dos cidadãos. As declarações de Gil Barreiros refletem a importância do trabalho dos bombeiros e a necessidade de apoio e reconhecimento para a classe.

No fim um desejo: "Que se melhore no continente aquilo que de bom já se faz aqui na Madeira."