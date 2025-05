Cuidados na área da cardiologia comparticipados no 1.º trimestre ascendem aos 277 mil euros

A comparticipação atribuída pelo Instituto de Administração da Saúde, IP, RAM (IASAÚDE, IP-RAM), no primeiro trimestre de 2025, no âmbito dos cuidados de saúde prestados na área da cardiologia ascendem aos 277 mil euros.

Em nota emitida, a entidade incumbida da gestão dos recursos financeiros do Serviço Regional de Saúde revela que IASaúde realça que, em reembolsos, até 13 de Maio, tinham sido processados 350 actos, num montante global de mais de sete mil euros.

Os números surgem na sequência da visita do Conselho Directivo do IASAÚDE aos dois dos principais prestadores aderentes ao acordo de facturação na área da cardiologia, nomeadamente o Centro do Coração e a Clínica Espaço do Coração.

Segundo a presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Rubina Silva, a visita, que aconteceu no mês em que se celebra o Coração, teve por objectivo encetar contactos no âmbito da revisão do financiamento da saúde, que está a decorrer para a especialidade de cardiologia.

Em 2024, a comparticipação de cuidados de saúde prestados na área da cardiologia, ao abrigo de acordos com a medicina privada, ultrapassou um milhão de euros, um aumento de cerca de 8% comparativamente ao valor processado em 2023.

No ano passado, foram prestados mais 33.600 cuidados, correspondentes a mais de 28.400 requisições, que abrangeram mais de 18.800 utentes. Em reembolsos, foram processados mais de 2.700 atos, correspondentes a mais de 49,9 mil euros, em 2024.

A cardiologia conta, actualmente, com nove prestadores com acordo para a prestação de cuidados de saúde.