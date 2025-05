Apagão evidenciou urgência de investir na rede mesmo se tiver impacto na factura

O presidente da E-Redes considera que o apagão de 28 de abril foi um alerta claro para a importância de reforçar os investimentos nas infraestruturas elétricas, mesmo que isso implique custos adicionais na fatura da luz.

"A sociedade em geral ficou mais alerta para a necessidade de haver investimento nas redes", afirmou José Ferrari Careto em entrevista à agência Lusa, sublinhando que é "arriscado deixar cair as redes e não fazer investimento".

Para garantir a modernização e robustez da rede de distribuição elétrica nacional, a E-Redes propôs um plano de investimento de 1,6 mil milhões de euros, entre 2026 e 2030, em infraestruturas de alta e média tensão, já aprovado pelo regulador (ERSE) estando a aguardar a decisão final do Governo.

Só para 2025, o investimento previsto é de 430 milhões de euros, e aqui também estão incluídas as infraestruturas de baixa tensão que servem os clientes domésticos. Mas, reforça o presidente, este é um processo que exige tempo e planeamento: "Não são coisas que compramos no supermercado ou que podemos estalar os dedos e temos estes investimentos feitos. É preciso definir planos, fazer análise de rede, contratar mão de obra, executar e comissionar o investimento."

Sobre o impacto na fatura da eletricidade, o presidente da E-Redes - que falou à Lusa no âmbito do Dia Mundial da Energia, que se assinalou na quinta-feira - garante que os efeitos serão residuais.

"A avaliação que fizemos foi que o impacto nas tarifas era perto de zero. A própria ERSE aponta para um impacto de 0,7% nas tarifas finais, e em termos reais, com o aumento do consumo, esse valor será ultrapassado", assegurou.

Além disso, lembrou que o custo da distribuição representa apenas 10% da fatura elétrica dos consumidores, sendo o grosso destinado a produção, impostos e outros encargos.

Na ótica da empresa, é também essencial garantir uma remuneração atrativa para os investimentos. "Todos estes investimentos são financiados pela empresa e depois pagos, aos bocadinhos, pela tarifa [de acesso]. Mas para isso é preciso garantir uma remuneração adequada do capital", explicou, acrescentando que a rentabilidade líquida em Portugal é atualmente inferior à verificada em Espanha.

O presidente da E-Redes destacou ainda o esforço feito pela empresa nos últimos anos para aumentar a eficiência e reduzir custos, nomeadamente com a digitalização da rede e a conclusão do 'roll-out' dos contadores inteligentes.

Entre 2020 e 2024, o investimento da E-Redes aumentou 50%, refletindo o impacto da transição energética, da mobilidade elétrica e da ligação de geração renovável à rede.

"Hoje, cerca de 75% da geração distribuída está ligada à nossa rede", sublinhou.

José Ferrari Careto sublinhou que a primeira lição do apagão é que "não se pode tomar nada por garantido", apesar do elevado desempenho habitual das redes, que funcionam com níveis próximos dos "99,9999%, há sempre uns 0 ,00001 em que as coisas podem falhar".

O episódio demonstrou que falhas externas podem sempre ocorrer e que é essencial manter processos disciplinados, rotinados e pré-definidos para uma resposta rápida e eficaz. "Tivemos uma atuação muito disciplinada e rápida", comentou.

"A empresa seguiu à risca o guião e comportou-se como esperado, tendo conseguido repor a eletricidade num espaço de tempo que, se olharmos para o 'benchmarking' [comparação] internacional, acaba por ser bastante bom", acrescentou.

Outra lição considerada importante pelo responsável é o reconhecimento do envelhecimento natural das infraestruturas em contraste com o aumento contínuo das necessidades da sociedade e da economia, criando um "gap" entre a juventude da rede e suas exigências.

Para resolver essa lacuna, defende ser fundamental aumentar a resiliência, a digitalização e substituir equipamentos obsoletos, assegurando uma rede mais moderna, flexível e robusta.