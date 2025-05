'HBG' visita Luxemburgo para reforçar consciência europeia

Um grupo de professores e funcionários da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG), realiza este mês uma visita de trabalho a Luxemburgo, uma iniciativa que tem como objectivo aprofundar a consciência europeia da comunidade educativa e identificar oportunidades que possam beneficiar directamente os alunos da escola.

Em nota emitida, a instituição de ensino destaca que a viagem integrada na missão de internacionalização da escola pretende fomentar uma educação mais aberta ao espaço europeu, promovendo o contacto com realidades diversas e alinhadas com os valores da cidadania europeia. Ao longo da estadia, o grupo terá oportunidade de visitar instituições europeias de referência e de conhecer melhor a história e funcionamento do país do centro da Europa.

Um dos pontos centrais do programa será o Euroscola, uma iniciativa do Parlamento Europeu que reúne jovens dos 27 Estados-Membros para simular o trabalho legislativo da União Europeia. Os alunos envolvidos são convidados a debater e votar resoluções sobre temas europeus reais, num exercício prático de cidadania e democracia.

Rómulo Neves, organizador da iniciativa, destaca a importância deste tipo de actividades na formação de uma escola "mais moderna, inclusiva e comprometida com os ideais europeus". O responsável acredita que oportunidades como esta constituem "um investimento no futuro da comunidade educativa, promovendo o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores e a criação de oportunidades inovadoras para os seus alunos".