Picos de procura pela Madeira esbatem-se e Turismo quer diversificar eventos

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura assumiu, esta manhã, que os picos de procura turística pela Madeira tendem a esbater-se. Para isso contribuiu, também, a extensão da programação da Festa da Flor, que permite garantir uma boa ocupação hoteleira ao longo dos quatro fins-de-semana de Maio.

Eduardo Jesus falava à comunicação social à margem da cerimónia do Muro da Esperança, no Largo do Município, no Funchal.

Para o governante, é preciso diversificar os eventos promovidos pelo Turismo. Exemplo disso será a próxima edição do Festival do Atlântico, que deverá contar com mais evento culturais, numa mês que se quer recheado de actividades.

Neste fim-de-semana, a Madeira acolhe cerca de 65 mil pessoas.