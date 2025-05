Serviços secretos dos EUA divulgam vídeos em mandarim para recrutar funcionários chineses

A CIA, agência de espionagem norte-americana, divulgou nas redes sociais dois vídeos em mandarim visando recrutar como informadores funcionários chineses desiludidos com o regime comunista e que rejeitem "viver no medo".

Com mais de 2 minutos de duração, os vídeos têm qualidade cinematográfica e retratam membros do Partido Comunista chinês, automóveis de luxo e arranha-céus, enquanto os narradores partilham a sua crescente desilusão com o sistema que serviram.

Num vídeo, um homem descrito como um membro honesto do partido fala do seu desconforto com as lutas pelo poder entre os seus pares e do que isso pode significar para a segurança da sua família.

À medida que o ritmo da música aumenta, ele diz: "Não fiz nada de mal, não posso continuar a viver no medo!"

O homem é então visto a utilizar o seu telemóvel para contactar a CIA e o vídeo termina com o selo da agência.

As ligações apresentadas oferecem instruções para contactar a agência de forma segura e um aviso adverte os potenciais informadores sobre contas falsas que podem fazer-se passar pela CIA.

Publicados nas plataformas YouTube e X, os vídeos de recrutamento acumularam mais de 5 milhões de visualizações no primeiro dia.

Esta é a mais recente tentativa da agência para tornar mais fácil e segura a partilha de informações por parte de potenciais informadores.

A iniciativa surge numa altura em que o diretor da CIA, John Ratcliffe, prometeu aumentar a utilização de informações provenientes de fontes humanas e a atenção prestada à China, que recentemente visou com as suas próprias operações de espionagem funcionários norte-americanos despedidos pela Administração de Donald Trump de dezenas de agências extintas ou reduzidas.

Os vídeos têm "o objetivo de recrutar funcionários chineses para roubar segredos", disse Ratcliffe numa declaração à The Associated Press.

Ratcliffe disse que a China "tem a intenção de dominar o mundo económica, militar e tecnologicamente".

"A nossa agência tem de continuar a responder a esta ameaça com urgência, criatividade e coragem, e estes vídeos são apenas uma das formas de o fazermos", afirmou Ratcliffe.

No outono passado, a CIA publicou instruções na internet em coreano, mandarim e farsi, detalhando as medidas que os potenciais informadores podem tomar para contactar os funcionários dos serviços secretos sem se colocarem em perigo.

As instruções incluem formas de contactar a CIA no seu sítio Web público ou na 'darknet', uma parte da Internet a que só se pode aceder utilizando ferramentas especiais concebidas para ocultar a identidade do utilizador.

A CIA publicou instruções semelhantes em russo há três anos.