Bombeiros e EMIR não conseguiram salvar turista no Cais do Sardinha

O turista de 58 anos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Cais do Sardinha, no Caniçal, acabou por morrer.

Os Bombeiros Municipais de Machico tentam reanimar o turista, que foi depois transportado numa embarcação do SANAS até à marina da Quinta do Lorde. A EMIR também esteve a reanimá-lo, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.