Bernardo Sequeira e João Dias prontos para mais um desafio em Palmela

Depois de duas rondas emocionantes em Viana do Castelo e Portimão, o Campeonato de Portugal de Karting Toyota (CPK) ruma ao Kartódromo Internacional de Palmela, um regresso que se saúda desta pista, para a sua terceira jornada dupla da época, a disputar nos dias 31 de Maio e 1 de Junho e com dois jovens pilotos madeirenses em destaque.

Bernardo Sequeira, jovem talento, parte para Palmela confiante no seu ritmo e evolução. "Após a vitória na estreia em Viana do Castelo e uma sólida quinta posição em Portimão, Bernardo tem mostrado grande maturidade e consistência na categoria Cadete, sendo já apontado como uma das mais jovens promessas esta época. Em Palmela, quer continuar a mostrar o seu potencial e somar pontos importantes para a classificação", refere uma nota da Associação de Karting da Madeira (AKM).

João Dias em primeiro plano na fotografia.

João Dias, que compete na exigente X30 Super Shifter Gentleman, "também regressa ao asfalto determinado a lutar por lugares cimeiros. O piloto demonstrou a sua garra e capacidade de adaptação desde o início do campeonato, com um pódio em Viana do Castelo e uma prestação combativa em Portimão, onde terminou sempre no top 10. Agora, em Palmela, quer usar toda a sua experiência para repetir, ou até melhorar, os bons resultados e manter-se entre os mais rápidos da sua categoria", acrescenta a AKM.

Refira-se que "a pista de Palmela, conhecida pelas suas zonas técnicas e rápidas mudanças de ritmo, será um novo teste à capacidade de adaptação e à resistência dos pilotos. Com sessões de treinos livres e cronometrados no sábado, e as emocionantes corridas no domingo, está tudo a postos para mais um grande espetáculo de karting", acredita.

Pode acompanhar o desempenho de Bernardo Sequeira e João Dias nas redes sociais da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (Facebook e YouTube), ou "se puder, junte-se à festa em Palmela", insta a AKM.