Um morto e 48 feridos durante distribuição de alimentos em Gaza

Um palestiniano morreu e outros 48 ficaram feridos quando foram disparados tiros contra uma multidão que invadiu um posto de distribuição de ajuda humanitária em Gaza, declarou hoje o Ministério da Saúde do enclave.

Anteriormente, Ajith Sunghay, chefe do Escritório de Direitos Humanos da ONU para os Territórios Palestinianos, disse que 47 pessoas tinham sido feridas quando a multidão invadiu um centro de distribuição de ajuda humanitária.

Um jornalista da agência de notícias Associated Press (AP) ouviu disparos de tanques e armas israelitas e viu um helicóptero militar a disparar sinalizadores.

Na terça-feira, uma multidão de palestinianos rompeu uma vedação e invadiu um novo centro de distribuição de ajuda humanitária criado por uma fundação apoiada por Israel e pelos Estados Unidos.

O centro de distribuição nos arredores da cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, foi inaugurado na segunda-feira pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), registada nos Estados Unidos, que foi designada por Israel para assumir as operações de ajuda humanitária.

A fundação afirmou que os seus seguranças militares privados não dispararam contra a multidão, tendo recuado antes de retomar as operações de ajuda humanitária. Israel afirmou que as suas tropas próximas dispararam tiros de aviso.

A ONU e outras organizações humanitárias rejeitaram o novo sistema, alegando que não será capaz de satisfazer as necessidades dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza e permite que Israel utilize os alimentos como arma para controlar a população. Alertaram ainda para o risco de atrito entre as tropas israelitas e as pessoas que procuram mantimentos.