ONU anuncia entrada de 198 camiões em Gaza

Um total de 198 camiões entraram na Faixa de Gaza através da passagem fronteiriça de Kerem Shalom, confirmou hoje um porta-voz do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários em Genebra, na Suíça.

Destes 198 camiões, 90 já foram recolhidos por várias organizações e associações humanitárias para que o seu conteúdo, que inclui produtos nutricionais, medicamentos e farinha, seja distribuído, segundo o porta-voz Jens Laerke.

"Persistem desafios significativos no carregamento e distribuição de carga devido à insegurança, ao risco de pilhagens e às rotas fornecidas pelas forças israelitas, que são inadequadas para o movimento de carga", salientou Laerke.

Israel bloqueou a entrada de ajuda humanitária em Gaza desde 02 de março, ainda antes de o último acordo de cessar-fogo ter sido quebrado.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou na semana passada que meio milhão de habitantes de Gaza estavam à beira da fome devido ao "bloqueio deliberado" de Israel, e 57 crianças já tinham morrido de subnutrição desde o início de março.

Na quarta-feira à noite, a ONU confirmou que começou a distribuir o equivalente a 90 camiões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, pela primeira vez desde o início do bloqueio total do território palestiniano.

Três dias após o anúncio da retoma limitada da ajuda por Israel, "na quarta-feira, 21 de maio, as Nações Unidas recolheram cerca de 90 camiões na passagem de Kerem Shalom e que foram enviados para Gaza", declarou o porta-voz do Secretário-Geral da ONU, Stéphane Dujarric, em comunicado, sem especificar os destinos exatos.

De acordo com fontes locais, os camiões com ajuda humanitária que entraram em Gaza através da passagem de Kerem Shalom nos últimos dias já começaram a distribuir farinha em diferentes padarias da Faixa de Gaza.

Segundo as mesmas fontes do enclave palestiniano e confirmadas pelo Cogat (organismo militar israelita encarregado de coordenar a entrada de ajuda em Gaza), os camiões começaram a distribuir as suas cargas pelos centros de destino.

A ajuda humanitária começou a ser distribuída em zonas como Khan Yunis (sul) e Deir Al Balah, Zawaida e Nuseirat (centro).

As fontes locais indicaram que as padarias de Khan Yunis e das três zonas do centro de Gaza já têm farinha para começar a fazer pão e alimentar uma população sujeita a um bloqueio total de alimentos, combustível ou medicamentos imposto por Israel desde 02 de março.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita disse estar pronto para aceitar um "cessar-fogo temporário" na Faixa de Gaza que permita a libertação dos últimos 20 reféns, e que posteriormente pretende assumir o controlo de todo o enclave palestiniano.