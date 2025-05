Laboratório de Metrologia controla 4.021 equipamentos por ano

O Laboratório de Metrologia da Madeira, com três técnicos metrologistas, controla 4.021 equipamentos por ano, deu conta a directora regional de Economia, Isabel Rodrigues, esta terça-feira, 27 de Maio.

À margem de uma visita do secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, às novas instalações da direcção, agora localizada no número 6 do Largo do Phelps, a responsável destacou que o Laboratório de Metrologia "tem um papel relevante em prestar um serviço público ao cidadão", explicando que se trata de um serviço de controlo de todo o tipo de instrumentos de medição sujeitos a controlo metrológico legal no comércio, na segurança, na saúde e no ambiente.

Dando exemplos de equipamentos sujeitos a controlo, Isabel Rodrigues apontou para os postos de abastecimento de combustíveis: "Todos os postos de abastecimento de combustível da Região estão devidamente verificados pelo Laboratório de Metrologia da Madeira."

Há aqui sempre uma preocupação de salvaguardar esses equipamentos que existem e que prestam serviço ao público, por forma a que possa ser credível e que nos apresente segurança cada vez que nós utilizamos esses equipamentos. Isabel Rodrigues

Para o futuro, revela a responsável, fica o desafio de passar a controlar também os postos de carregamento dos veículos eléctricos, o que obrigará ao reforço da equipa: "Nós temos, por agora, três técnicos metrologistas, são 4.021 equipamentos que são verificados anualmente, houve aqui sempre uma tendência, com esta mesma equipa, de conseguirmos aumentar ao longo dos anos o número de equipamentos que verificamos, mas para estas novas áreas de intervenção é necessário, efectivamente, reforçar a equipa para poder salvaguardar devidamente a prestação deste serviço."

Segundo Isabel Rodrigues, são necessárias, pelo menos, mais duas pessoas, que terão, naturalmente, de ter formação.