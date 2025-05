75 pessoas integram grupo da Sociohabitafunchal nas Marchas Populares Solidárias

Um total de 75 pessoas integra a marcha da SociohabitaFunchal que, este ano, participa nas Marchas Populares Solidárias com o tema 'Passos com tradição'. Este evento integra a programação da Festa dos Altares de São João, que se realiza, de 20 a 24 de Junho, na Freguesia da Sé, e contará com cerca de 550 participantes.

A vereadora Helena Leal visitou, ontem, a Oficina Solidária e o Centro Comunitário da Quinta Josefina, onde estão a ser confeccionadas os trajes para as Marchas Populares Solidárias de 2025, pelos utentes e funcionários dos Centros Comunitários da empresa municipal Sociohabitafunchal.

A autarca ressalvou a importância deste evento na dinâmica das dezenas de famílias envolvidas no processo, promovendo a inclusão de todos “valorizando as competências de cada uma das pessoas envolvidas, integrando-as neste grande evento cultural e social do Município do Funchal, valorizando-as pelo compromisso assumido ao longo do processo de preparação, mas acima de tudo, no papel de actores principais desta grande festa.”

As Marchas Populares Solidárias vão decorrer na Rua Dr. Fernão de Ornelas, que terá uma decoração integrada na Bienal de Arte e Design do Funchal, presentemente a decorrer e que será efectuada pelas instituições participantes com recurso a materiais sustentáveis e reciclados.