Fumo na Rua Fernão Ornelas mobiliza mais de 20 bombeiros

Fumo a sair do terraço na Rua Dr. Fernão Ornelas gerou grande aparato no local e mobilizou duas corporações de bombeiros: Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Ao todo, estiveram no local mais de 20 bombeiros mas verificaram que se tratava de uma pequena queima em material de obras, que foi extinta por um funcionário.