PJ investiga esfaqueamento em Viana do Castelo que deixa homem em estado crítico

A Polícia Judiciária está a investigar o esfaqueamento de um homem de 46 anos que se encontra internado nos cuidados intensivos do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, em estado crítico, foi hoje divulgado.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que a vítima relatou "ter sido agredido sem razão aparente por um sem-abrigo que pernoita na rua Conde da Carreira", perto do centro comercial da cidade.

A vítima, que reside na freguesia de Areosa, contou aos agentes da PSP que se deslocaram ao local que "conhecia" o agressor por pernoitar naquela artéria.

À Lusa, fonte do hospital de Santa Luzia referiu que o homem está internado nos cuidados intensivos, em estado crítico.

O caso ocorreu cerca das 00:20 de sábado, próximo do centro comercial.