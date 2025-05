Nacional inaugura nova era tecnológica

Hoje, pelas 16h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar na cerimónia de inauguração do Hub Tecnológico do Clube Desportivo Nacional, denominado 'Nacional IA', que foi instalado no interior da bancada nascente do Estádio da Madeira (acesso pela Porta 2), numa prova do clube de estar um passo à frente na inovação.

Este que o clube madeirense afirma ser uma iniciativa que "marca um passo importante na modernização", com o CDN a reforçar "o compromisso com a ciência de dados, saúde, performance e tecnologia", é apresentado como um espaço que "terá uma vertente de incubadora e Living Lab e outra de co-work para profissionais na área, criando um ecossistema para o desenvolvimento de inovação e tecnologias aplicadas" ao futebol.

Hoje se ficará a conhecer ao pormenor o projecto, mas segundo o clube "o objetivo deste ecossistema tecnológico" visa que os utilizadores trabalhem "áreas como sejam a inovação nas experiências com os adeptos, no Big Data, usando a tecnologia de dados para melhorar a tomada de decisões estratégicas, utilização da IA para melhorar os processos de análise do desempenho dos atletas e competições, assim como na gestão inteligente das infraestruturas, sustentabilidade e inovação social do clube".

Acrescentava, numa nota enviada à imprensa que "este inovador espaço tecnológico proporcionará as condições para o acolhimento de empresas na área do desporto e medicina desportiva para que possam criar, testar e desenvolver produtos e soluções que beneficiem o Clube, tornando-o mais competitivo e inovador", conclui.

Outros assuntos em agenda

09h30 - Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar

11h00 - Presidente da ALM recebe presidente da Ordem dos Arquitectos de visita à Região, de Avelino Oliveira

11h00 - Cerimónia de abertura da exposição 'A Invisível Esclerose Múltipla', no edifício da Câmara Municipal do Porto Moniz

11h30 - JPP realiza conferência de imprensa com Élvio Sousa, nas Sala de Imprensa da ALRAM

12h00 - CMF promove conferência de imprensa de apresentação das 'Festas da Sé', no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

12h00 - Grupo parlamentar o PSD visita sede da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana (Estrada José Gonçalves Valente N.16, Santana)

18h00 Secretário regional de Agricultura e Pescas estará presente na Tomada de Posse da Associação de Produtores de Sidra. O evento tem lugar na Junta de Freguesia do Santo da Serra.

15h00 - No âmbito dos preparativos para a elaboração do Plano de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025, Secretário Regional das Finanças recebe, em audiência prévia, dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM (STFPRAM), às 15h45 os do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública da Madeira (SINTAP) e da União Geral dos Trabalhadores (UGT), às 16h30 os do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSS-RAM) e às 17h15 os do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI).

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, recebe segunda-feira e terça-feira, uma delegação açoriana (Secretaria Regional de Mar e Pescas açoriana, secretário regional de Pescas e Mar açoriano, Rui Mário Pinho)

19h30 - Comissão Regional do PS-Madeira reúne-se na sede regional do partido, à rua da Alfândega.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 26 de Maio no passado:

1182 - D. Afonso Henriques concede a primeira carta foral à vila de Coruche.

1834 - A Convenção de Évora Monte põe fim à Guerra Civil, marcando a vitória do Liberalismo de D. Pedro IV.

1884 - Morre, aos 91 anos, o magistrado Joaquim António de Aguiar.

1892 -- Morre, com 74 anos, o general Francisco Maria de Sousa Brandão, do grupo fundador do Partido Republicano português.

1895 - Morre, com 45 anos, o escritor Gervásio Lobato, autor de "Lisboa em Camisa".

1896 - É publicado o primeiro índice Dow Jones, com o valor 40.94, com base nas cotações de onze empresas cotadas na Bolsa de Nova Iorque, Estados Unidos.

1907 - Nasce o ator norte-americano Marion Michael Morrison, John Wayne.

1911 - O Museu Portuense, primeiro museu público do país, instalado em 1833 no antigo Convento de Santo António, em São Lázaro, passa a denominar-se Museu Soares dos Reis, em homenagem ao primeiro e mais notável pensionista em Escultura da Academia Portuense de Belas-Artes.

- Nasce o Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa - Museu do Chiado, fundado por decreto da República.

1926 - Nasce o trompetista e compositor de jazz norte-americano Miles Dewey Davis III, Miles Davis.

1937- O Egito passa integrar a Sociedade das Nações.

1940 - II Guerra Mundial. Evacuação da Força Expedicionária Britânica em Dunquerque.

1942 - II Guerra Mundial. O general Rommel lança a ofensiva alemã no Norte de África.

1954 - É descoberto, no Egito, o barco fúnebre do Faraó Keops.

1970 - Decorre, na Suíça, com o apoio do Partido Socialista Suíço, o primeiro Encontro dos Núcleos da Ação Socialista Portuguesa no Estrangeiro, que aprova uma nova Declaração de Princípios.

1972 - O Presidente norte-americano, Richard M. Nixon, e o secretário-geral soviético, Leonid Brezhnev, assinam em Moscovo o acordo provisório SALT-1 para limitação dos sistemas de mísseis intercontinentais e o Tratado Anti-Mísseis Balísticos.

1979 - Israel devolve ao Egito a soberania de El-Arish, capital do Sinai, que ocupou durante 12 anos.

1983 - O Conselho de Ministros aprova a criação da Reserva Ecológica Nacional.

1995 - Morre, aos 88 anos, o cineasta norte-americano Isadore Freleng, Friz Freeleng, criador da Pantera Cor-de-Rosa.

2001 - O Metro do Porto recebe o primeiro veículo da sua frota: o Eurotram 001.

2003 - Os membros da Agência Espacial Europeia chegam a acordo sobre o programa europeu Galileo, sistema de navegação e posicionamento por satélite.

2004 - O FC Porto conquista a Liga dos Campeões, ao vencer na final o Mónaco por 3-0, em Gelsenkirchen, na Alemanha.

2005 - O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimentos vários na gestão e controlo das quotas de pesca entre 1994 e 1996.

- É inaugurado o Memorial da Paz, em Díli, Timor-Leste.

2006 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a assinatura de um acordo "Compromisso com a Saúde" com a Associação Nacional de Farmácias. A propriedade das farmácias deixa de ser exclusiva dos licenciados e os hospitais públicos passam a ter farmácias concessionadas. Aplicação do acordo prevista para o primeiro trimestre de 2007.

- A judoca Telma Monteiro, líder da hierarquia mundial da categoria até 52 kg, sagra-se campeã da Europa, em Tampere, Finlândia.

2007 - Morre, com 81 anos, Edward S. Behr, jornalista e escritor britânico de origem francesa, colaborador das revistas "Life", "Time" e "Newsweek", autor de várias obras como a que serviu de tema ao filme "O Último Imperador", do realizador italiano Bernardo Bertolucci.

2008 - O regime militar birmanês congratula-se por a constituição ter sido aprovada por mais de 92 por cento dos eleitores a nível nacional e por a participação no referendo ter atingido os 98 por cento. Oposição classifica referendo como uma "fraude".

- Morre, com 73 anos, o realizador e ator de cinema Sydney Pollack, galardoado pela Academia de Hollywood. O maior êxito de Pollack terá sido o filme de 1985 "Out of Africa" ("África Minha"), com Robert Redford e Meryl Streep, que conquistou os Óscares para Melhor Realizador e Melhor Filme.

2009 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeia a primeira juíza de origem hispânica, Sonia Sotomayor, 54 anos, para o Supremo Tribunal.

2013 - O Vitória de Guimarães conquista a Taça de Portugal de futebol pela primeira vez no seu historial, ao vencer o Benfica por 2-1, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

2014 - A ministra da Saúde e Saneamento da Serra Leoa, Miatta Kargbo, confirma a primeira morte pelo vírus Ébola no país.

- Morre, aos 95 anos, Ma Man Kei, o político e empresário chinês, um dos antigos líderes da comunidade chinesa de Macau.

2017 - Pelo menos 23 pessoas morrem e 25 ficam feridas no Egito num ataque de homens armados a um autocarro que transportava cristãos coptas para o mosteiro copta de São Samuel, na província de Minia.

2018 - O deputado e líder parlamentar socialista Carlos César é reeleito presidente do PS, com 96,3% dos votos, no 22º Congresso do PS na Batalha, Leiria.

- O arquiteto Eduardo Souto de Moura é distinguido na Bienal de Arquitetura de Veneza, Itália, com um Leão de Ouro.

- Os irlandeses aprovam em referendo, com 66,4% dos votos, a legalização da interrupção voluntária da gravidez.

2019 - O PS vence as eleições europeias em Portugal com 33,38% dos votos e nove eurodeputados. Segue-se o PSD (21,94% e seis eurodeputados); o BE (9,82% e dois deputados); a CDU (6,88% e dois deputados); o CDS-PP (6,19% e um deputado); e o PAN (5,08% e um deputado). A nível da União Europeia, ganha o Partido Popular Europeu (PPE), que elegeu 182 deputados de quase meia centena de partidos de 27 países, incluindo os portugueses PSD e CDS-PP.

2020 - Covid-19. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma do parlamento sobre proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro.

- Morre, aos 88 anos, Óscar Lino Lopes Fernandes Braga, angolano, bispo emérito de Benguela.

- Morre, aos 98 anos, Stanley Ho, empresário de Hong Kong, fica para a história como o magnata dos casinos de Macau, terra que abraçou como sua e cujo desenvolvimento surge ligado ao império do jogo que construiu.

2021 - O espanhol Villarreal conquista a Liga Europa de futebol pela primeira vez ao vencer o inglês Manchester United por 11-10 no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, na final em Gdansk, Polónia.

2022 - O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anuncia a denúncia do protocolo assinado entre o Estado e o colecionador de arte José Berardo, que se renovaria automaticamente no final do ano. A decisão tem "efeito a 01 de janeiro de 2023". O Governo tinha até 30 de junho para denunciar o contrato, caso contrário este seria automaticamente renovado.

- O Governo português dá autorização à venda do Chelsea Football Club por Romam Abramovich, cidadão russo com passaporte português, e cujas receitas serão usadas para fins humanitários.

- Morre, com 60 anos, Andrew Fletcher, músico britânico, teclista e cofundador da banda de rock alternativo Depeche Mode.

- Morre, aos 72 anos, Alan White, músico britânico, baterista da banda de rock progressivo Yes.

- Morre, com 67 anos, Ray Liotta, ator norte-americano, protagonista em "Tudo Bons Rapazes" ("Goodfellas" de 1990), de Martin Scorsese.

2024 - O PSD vence as eleições legislativas regionais antecipadas da Região Autónoma da Madeira, com 19 deputados, falha por cinco deputados a maioria absoluta, PS consegue 11 eleitos, o JPP passa a ter nove deputados, o Chega quatro deputados, o CDS-PP dois deputados, e a IL e o PAN um deputado cada. Saem da Assembleia Legislativa, em relação à anterior composição, o BE e a CDU.

- O FC Porto conquista a sua 20.ª Taça de Portugal em futebol, terceira consecutiva, ao bater na final o Sporting por 2-1, no Estádio Nacional, no Jamor.

Este é o centésimo quadragésimo sétimo dia do ano. Faltam 218 dias para o termo de 2025.

