Resultados das eleições legislativas nacionais ainda fazem correr tinta na imprensa nacional

Público:

- "AD sem parceiro preferencial, PS acalma Marcelo e não rejeita programa"

- "Legislativas. José Luís Carneiro avança com candidatura a líder do PS"

- "Os cargos que a AD deve negociar com Ventura"

- "Reportagem em Setúbal. 'Votei no Chega para abanar isto tudo'"

- "SNS. Ensaios clínicos autorizados sobrem 30% em dois anos"

- "Aeroportos. Controlo mais apertado nas fronteiras pode gerar atrasos"

- "PIB. Bruxelas revê em baixa crescimento da economia"

- "Ucrânia. Donald Trump promete negociações 'de imediato' para cessar-fogo"

- "Festival de Cannes. George Orwell não previu o futuro, George Orwell é nosso contemporâneo"

- "Lourinhã. A Estalagem do Porto das Barcas é um navio a naufragar há várias décadas"

Correio da Manhã:

- "Depoimento de menor ouvido em tribunal. Filho de Mónica confirma encontros da mãe com suspeito"

- "Festa na Câmara de Lisboa. Leões sonham com o 'tri'"

- "Sporting. Amorim quer Pote no Man. United"

- "Mundial de Clubes. Benfica pressiona Di María"

- "Em duas eleições. Pedro Nuno perdeu um milhão de votos"

- "Amélia ganhou o Euromilhões. Os gastos excêntricos da milionária"

- "Crédito. Juros da casa registam baixa há 15 meses"

- "Assembleia do FC Porto. Sandra Madureira acusada de ameaçar adeptos"

- "Avaliação. Provas obrigam a fecho parcial de escolas"

Diário de Notícias:

- "Legislativas. A 'teia' de Montenegro pressiona oposição. Marcelo quer 'certezas'"

- "As razões para a queda do Bloco e PCP e as questões a resolver no PS após saída de Pedro Nuno"

- "Líderes e 'jotas', ativista do 'rap', ex-diretor do SNS e fiéis do Chega são as novidades"

- "[Concelho do Seixal] Reportagem em terra que se diz de Abril e do 'Avante' onde o Chega cantou vitória pela primeira vez"

- "Portugal é uma das economias europeias mais vulneráveis à guerra comercial com os EUA"

- "Estudo. Três em cada cinco portugueses não têm dinheiro para as necessidades básicas"

- "Guerra. 'Uma gota num oceano'. Ajuda volta a entrar na Faixa de Gaza "

- "Isabel Allende. 'Apenas adoro contar uma história. Não quero pregar a minha ficção"

Jornal de Notícias:

- "Montenegro espera PS moderado para poder Governar"

- "Legislativas. Esquerda teve o pior resultado desde o 25 de Abril. Futuro do PS. Carneiro avança como alternativa a Pedro Nuno"

- "Disparam notificações da GNR a donos de terrenos por limpar"

- "Carros travam milhares de autocarros no Porto"

- "Ucrânia. Trump e Putin desenham plano de paz ao telefone"

- "Justiça. Traficantes largam fardos de droga na autoestrada"

- "Saúde. Medicamento para deixar de fumar entra em rutura"

- "Braga. Carvalhal deixa clube com elogios a Salvador"

- "Sporting. Varandas pediu o tri e Moedas foi assobiado. Campeões recebidos na Câmara Municipal de Lisboa"

Negócios:

- "Bruxelas anula margem para promessas de Montenegro. Estimativas da Comissão Europeia apontam para regresso das contas públicas ao vermelho no próximo ano"

- "PS tenta solução de liderança provisória até depois das autárquicas"

- "Patrões pedem a partidos que 'construam pontes' para a governação"

- "Novas regras [de reconhecimento dos contratos de trabalho] aplicam-se a estafetas mais antigos"

- "Crédito. Intrum 'volta com força à compra de malparado' "

- "Comércio. Londres e UE fazem as pazes cinco anos após o Brexit"

- "Obrigações. Alicerces do refúgio norte-americano estão a abanar"

- "Radar África. O fatal julgamento de Isabel dos Santos"

Jornal Económico:

- "Agências de 'rating' pedem prudência ao novo governo"

- "Vitor Ramalho. 'PS tem de se refundar ao centro e dialogar com todos'"

- "Marcelo quer saber com que PS pode contar no novo quadro"

- "Trump falou com Putin e Zelensky e garante que negociações começam já"

- "UE e Reino Unido fecham acordo que vale 10 mil milhões"

- "Espanha expulsa 65 mil alojamentos locais do Airbnb"

- "Mota-Engil ganha 10% e segura Lisboa no verde"

- "Unicórnio português Tekever vai investir 100 milhões para produzir em França"

Jornal i:

- "Inesperado. A rosa murchou"

- "Um terramoto no Largo do Rato. Vendaval do Chega dita o fim do bipartidarismo"

- "AD. O Luís quer continuar a trabalhar sozinho. Só o Livre se salvou do tombo da esquerda"

- "Chega ou PS: com quem dança a AD?. Oito frentes: Os grandes desafios que esperam Montenegro "

Record:

- "'Somos o número 1'. Varandas faz as contas desde que é presidente"

- "Euforia na Câmara de Lisboa com vaia para Moedas"

- "Benfica. Florentino aponta à vitória no Jamor: 'Segundo lugar nunca é suficiente'"

- "FC Porto. 'Trabalhar para ganhar o troféu', Pêpe assume objetivo de sempre também no Mundial de Clubes"

- "Operação Pretoriano. Testemunhas reiteram coação do casal Madureira"

- "Futebol feminino. Insólito em Alvalade. Taça da Champions roubada e recuperada"

- "Europeu sub-17. Albânia 0-4 Portugal. Goleada a abrir"

A Bola:

- "O título mais saboroso. 'Queremos muito o tricampeonato'. Na homenagem na Câmara de Lisboa, Frederico Varandas lembrou que o Sporting 'passou por muito'"

- "SC Braga. Carlos Vicens, adjunto de Guardiola no City, hipótese para suceder a Carvalhal"

- "Eleições ANTF. Henrique Calisto e André Reis, os candidatos, em entrevista"

- "Benfica. Carreras disse aos companheiros que fica na luz. Di Maria confirmado no Mundial de Clubes"

- "FC Porto. Pepê. 'Vamos ao mundial como objetivo de vencer'"

- "Basquetebol. 'Todos devem habituar-se a ver pessoas pretas a ganhar'. Raphaella Monteiro, jogadora do Benfica"

O Jogo:

- "FC Porto. Pepe aponta ao título. Mundial de Clubes está à porta e brasileiro eleva a fasquia"

- "Braga. Farioli é o preferido para render Carvalhal. Treinador saiu do Ajax após falhanço. João Moutinho acerta renovação"

- "Sporting. Bicampeões recebidos na Câmara de Lisboa, com Frederico Varandas a piscar o olho ao tri. 'Este foi o mais saboroso'"

- "Benfica. Negociações pelo lateral esquerdo avançam após final da Taça. Real acena a Carreras com salário milionário"

- "Mercado. Moreirense. Procura-se sucessor para Cristiano Bacci"

- "Boavista. Fary tenta travar demandada, mas Bozenik vai sair"

- "Rio Ave. Investir em Tiknaz custa 5MEuro"

- "Sub-17 entram a golear. Vitória por 4-0 sobre a Albânia"