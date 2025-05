Pelo menos dez mortos em acidente de autocarro na Colômbia

Pelo menos dez jovens morreram no sábado num acidente de autocarro numa ponte rodoviária no município de Calarcá, em Quindío (centro), de acordo com o último balanço divulgado pela universidade onde estudavam.

"Informamos da dolorosa perda de vários dos nossos companheiros, estudantes, professores e funcionários administrativos", declarou a Universidade Empresarial Alexander von Humboldt, publicando os rostos dos dez mortos nas redes sociais.

A instituição declarou dois dias de luto, pelo que todas as aulas serão suspensas na segunda e terça-feira e comprometeu-se ainda a prestar apoio às famílias das vítimas "no que diz respeito aos serviços fúnebres".

O autocarro transportava "22 estudantes, dois professores e um funcionário da comunicação", detalhou o líder da universidade, Diego Fernando Jaramillo Lopez, num vídeo.

O anterior balanço, divulgado pelo comandante da polícia de Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta, apontava para a morte de pelo menos nove estudantes, com outros sete a ficarem feridos.

"O que nos disse o condutor é que o autocarro, ao que parece, ficou sem travões e, sobre a ponte, perdeu o controlo e alguns estudantes foram projetados" para fora do veículo, acrescentou Atuesta.

O acidente ocorreu na zona da Ponte Helicoidal, perto da sede municipal de Calarcá e do Alto de La Línea, uma das estradas mais perigosas da Colômbia.

O grupo realizava estágios académicos nos túneis de uma autoestrada juntamente com pessoal do Instituto Nacional de Estradas colombiano. O acidente ocorreu quando regressavam ao departamento de Quindío.

"É um facto que nos afeta a todos, a perda de vidas jovens neste acidente", disse o presidente da Câmara de Calarcá, Juan Sebastián Ramos.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Colômbia. O país latino-americano registou uma média de 22 mortes por dia nas suas estradas em 2024.