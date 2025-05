Cafôfo fala sobre continuidade à frente do PS-Madeira na segunda-feira

Paulo Câfôfo recusa-se a falar, para já, sobre a sua continuidade à frente do PS-Madeira, “Não falei, nem vou falar agora”, respondeu o presidente dos socialistas, quando questionado se a demissão de Pedro Nuno Santos o fazia rever a sua posição.

Cafôfo foi questionado à saída do encontro com Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, para preparação do Orçamento da Região. Esse facto foi usado peplo presidente do PS-M para dizer que, naquele momento, não falava de outra coisa.

Paulo Cafôfo remeteu outras declarações para a próxima segunda-feira, no âmbito da realização da Comissão Regional do partido, que então se realizará.