Manchester United e Tottenham lutam por troféu e entrada na 'Champions'

O Manchester United, do treinador português Ruben Amorim, defronta hoje em Bilbau o Tottenham na final 'inglesa' da Liga Europa de futebol, com o vencedor a ter o bónus de entrada na Liga dos Campeões 2025/26.

O United, que conta com o capitão português Bruno Fernandes e com o lateral Diogo Dalot, procura na final europeia a 'salvação' de uma época em que vai ter a pior pontuação da sua história na era 'Premier League' (desde 1992/93).

A formação de Manchester, que despediu o neerlandês Eric Ten Hag e viu chegar em novembro Ruben Amorim, que ainda teve mão no título de campeão da I Liga do Sporting, é, a uma jornada do final, 16.ª classificada em Inglaterra, com 39 pontos.

Pior do que o United, além dos despromovidos Leicester, Ipswich e Southampton, está o Tottenham, o adversário de hoje, que, depois de ter sido quinto na última época, está agora 'afundado' num 17.º lugar, com menos um ponto do que os 'red devils'.

Os 'spurs' não vencem qualquer competição desde que ganharam a Taça da Liga inglesa em 2007/08 e, na Europa, venceram pela última vez um troféu em 1983/84, quando ganharam a Taça UEFA.

Para os dois finalistas, habituados aos grandes palcos -- o Manchester United venceu a 'Champions' em 1967/68, 1998/99 e 2007/08 e foi finalista vencido em 2008/09 e 2010/11, e o Tottenham finalista derrotado em 2018/19 -- o jogo é crucial.

Uma vitória abre as portas da Liga dos Campeões, competição em que se perfila a elite do futebol europeu e que terá a segunda edição de um novo formato, com uma fase de liga entre 36 clubes.

A final de hoje também poderá consagrar um quinto treinador luso a erguer uma taça europeia de clubes, após os êxitos de José Mourinho (duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europas e uma Liga Conferência), Artur Jorge (uma Liga dos Campeões), André Villas-Boas (uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa) e Anselmo Fernández (uma Taça das Taças).

A final entre Manchester United e Tottenham está marcada para as 20:00 (horas de Lisboa), no Estádio San Mamés, em Bilbau, e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.