A Coligação AD - PSD/CDS venceu na Calheta com 58.01% (3.675 votos), sendo que o Chega alcançou o 2.º lugar com 16,99% (1.076 votos). O JPP consegue alcançar o 3.º lugar com 8,7% (551 voto). O PS foi relegado para 4.º lugar, com 7.67% dos votos.