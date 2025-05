Mais dinheiro para produtores de banana

A notícia que faz a manchete da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que em 2025 há mais dinheiro para os produtores de banana. Depois de, em 2024, o valor total pago aos bananicultores ter ultrapassado os 25 milhões de euros, as perspectivas para este ano são mais animadoras. Secretário regional Nuno Maciel fala de um aumento da valorização da produção agrícola.

Fique a saber, também, que a videovigilância entre em testes este mês. Decorrem, neste momento, os trabalhos de montagem no Funchal. Até 11 de Maio, todas as 44 câmaras de três tipologias deverão estar fixadas Imagens poderão servir de prova. A par disso, a instalação em Câmara de Lobos ainda aguarda parecer de Lisboa.

Escola nega ‘bullying’ no caso da morte de criança de 12 anos é outra das notícias chamadas à capa desta edição. A direcção da ‘Gonçalves Zarco’ colabora com as autoridades e afirma que “hipótese foi descartada” ontem pela investigação da Polícia Judiciária.

‘Funchal Jazz’25 traz músicos multipremiados em Julho’ e ‘alunos de Machico dinamizam campanha para motociclista amputado’ são as outras breve com espaço na primeira página.

Estas e outras notícias podem ser lidas na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto em papel, como em versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

