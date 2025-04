Núcleo da Madeira do MDM convoca para manifestação do 1º de Maio em defesa da igualdade

O Núcleo da Madeira do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) convocou hoje a população para participar na manifestação do Dia do Trabalhador, amanhã, colocando em destaque a luta pela igualdade das mulheres no contexto laboral e social.

Em comunicado emitido esta quarta-feira, a organização reafirmou "seu firme compromisso em defesa da igualdade e dos direitos das mulheres", convidando todos os cidadãos a juntarem-se à manifestação marcada para amanhã, 1 de Maio.

O MDM Madeira sublinha a necessidade de manter vivos os valores de Abril e sua importância para as novas gerações, especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres consagrados pela Revolução.

A concentração está marcada para as 10 horas junto à Assembleia Legislativa da Madeira. A organização considera que a participação feminina nesta manifestação é "imperativo para o progresso social e económico da Região e do País".