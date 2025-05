Israel intercepta míssil disparado pelas forças huthis do Iémen

Israel anunciou hoje ter intercetado um míssil lançado do Iémen, um disparo que já foi reivindicado pelos rebeldes huthis, apoiados pelo Irão.

O míssil foi intercetado antes de entrar em território israelita, disseram as forças israelitas através das redes sociais, pouco depois de terem sido acionadas as sirenes de alarme que avisam a população de ataques, em várias regiões do país.

Os rebeldes huthis, que controlam grande parte do Iémen, afirmaram em comunicado que tinham como alvo uma base aérea a leste "da região ocupada" de Haifa, utilizando um míssil balístico hipersónico.

As forças que controlam o Iémen realizaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 2023.

Os huthis também atacaram no Mar Vermelho navios de mercadorias.

Estes ataques cessaram com a entrada em vigor da trégua entre Israel e o Hamas, movimento que controla Gaza, em 19 de janeiro, mas foram retomados depois de Israel ter rompido o acordo, em 18 de março.

Os Estados Unidos, aliados de Israel, atacaram as posições dos huthis em janeiro de 2024.

As operações intensificaram-se após o regresso de Donald Trump à Presidência norte-americana, em janeiro.

No final de abril, os Estados Unidos afirmaram que foram realizados ataques contra mais de mil alvos no Iémen desde meados de março.