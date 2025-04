Huthis reivindicam ataques contra Israel e navios norte-americanos

Os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram hoje um duplo ataque contra Israel e navios de guerra norte-americanos no Mar Vermelho e Mar Arábico, após os Estados Unidos terem bombardeado um porto iemenita, provocando dezenas de mortos e de feridos.

"A unidade de mísseis das Forças Armadas do Iémen realizou uma operação militar contra um alvo militar perto do aeroporto Ben Gurion, na região ocupada de Jaffa, utilizando um míssil balístico 'Zulfiqar'", declarou o porta-voz militar dos Huthis, Yahya Sarea, num discurso televisivo sobre o ataque contra Israel.

Sarea relatou "outra operação visando os porta-aviões americanos Truman e Vinson e os seus navios de guerra nos mares Vermelho e Arábico com vários mísseis de cruzeiro e drones".

De acordo com o porta-voz do grupo xiita apoiado pelo Irão, este é o primeiro ataque ao porta-aviões Vinson desde a sua recente chegada ao Mar Arábico.

"As nossas defesas aéreas conseguiram abater um drone MQ-9 norte-americano enquanto este conduzia operações hostis no espaço aéreo da província de Sanaa, utilizando um míssil terra-ar fabricado localmente", acrescentou, referindo-se ao quinto incidente deste tipo em três semanas.

Sarea alertou que as operações militares dos Estados Unidos no Iémen levarão a mais ataques e à "desilusão, fracasso e derrota", reafirmando que os rebeldes continuarão as suas atividades enquanto a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o seu aliado palestiniano Hamas continuar.

O porta-voz dos Huthis não abordou diretamente o bombardeamento norte-americano lançado na quinta-feira à noite contra o porto petrolífero de Ras Issa, na província iemenita de al-Hodeida, no Mar Vermelho, no Iémen, que fez pelo menos 74 mortos e 171 feridos, segundo os rebeldes.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) indicou em comunicado que destruiu o porto de combustível de Ras Issa, controlado pelos rebeldes, acusados por Washington de usar estas instalações para vender combustível e financiar as suas operações.

O grupo xiita iniciou os ataques contra a navegação comercial na região do Mar Vermelho, em novembro de 2023, para prejudicar economicamente Israel, em alegada solidariedade com o Hamas na guerra na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que lançou dezenas de ataques diretos contra território israelita.

As ações dos Huthis no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, uma região vital para a navegação comercial, levaram ao início de campanhas de bombardeamento no Iémen por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido.