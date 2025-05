Presidência ucraniana diz que pretende um cessar-fogo incondicional

A obtenção de um cessar-fogo incondicional por parte de Moscovo é a prioridade da Ucrânia nas negociações que decorrem em Istambul, disse hoje o gabinete presidencial ucraniano.

A posição transmitida pelo chefe do gabinete da Presidência ucraniana, Andri Iermak, foi difundida através das redes sociais antes das conversações com a Rússia em Istambul.

Trata-se do primeiro contacto entre os dois países desde a primavera de 2022.

De acordo com fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, está prevista uma reunião direta entre as delegações ucraniana e russa para as 12:30 (10:30 em Lisboa), com a Turquia como país mediador.

Está previsto que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia inicie a reunião com um discurso que vai ser transmitido pelos meios de comunicação social.

Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, da Turquia e dos Estados Unidos encontram-se neste momento reunidos em Istambul, no âmbito dos esforços diplomáticos para uma eventual "solução consensual" para a guerra na Ucrânia, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano através das redes sociais.

A mensagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Kiev que dá conta do início da reunião é acompanhada de imagens que mostram o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio a caminhar ao lado dos chefes das diplomacias ucraniana e turca, Andri Sibiga e Hakan Fidan, respetivamente.

A delegação dos Estados Unidos é liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, acompanhado pelo enviado especial para a Ucrânia Keith Kellogg e pelo embaixador norte-americana em Ancara, Tom Barrack, noticiou a agência turca Anadolu.

Além de Sibiga, participam também o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, e o chefe do gabinete presidencial, Andri Yermak, enquanto Fidan é o anfitrião da reunião no palácio Dolmabahçe, no Bósforo.