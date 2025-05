Desinformação sobre comunidade LGBT e abusos sexuais no início de pontificado do Papa

Temas como a comunidade LGBT e abusos sexuais estão entre as principais narrativas de desinformação na primeira semana do pontificado do Papa Leão XIV, de acordo com uma investigação do 'fact-checker' EuroVerify divulgada hoje.

Uma semana depois de assumir a liderança da igreja católica, o Papa Leão XIV já está envolvido em diversas narrativas falsas e desinformativas, diz a EuroVerify, abrangendo diversos temas.

Uma publicação nas redes sociais mostra um vídeo em que, aparentemente, o novo pontífice despreza deliberadamente e afasta-se de uma bandeira arco-íris LGBT enquanto cumprimenta os fiéis no Vaticano, no dia 12 de maio.

Contudo, a bandeira do vídeo não é a associada à comunidade LGBT, é na realidade uma bandeira italiana que simboliza a paz, usada pela primeira vez em 1961, sendo que não existem quaisquer indicações que o Papa se tenha desviado intencionalmente da bandeira.

Outra narrativa a circular refere que o Papa Leão XIV descobriu, em 2022, que um padre peruano cometeu vários abusos sexuais, tendo encoberto e não investigado o caso quando ainda era bispo de Chiclayo, no Peru.

Então conhecido como cardeal Robert Prevost, o Papa foi também acusado de encobrir um outro caso de abuso sexual cometido por outro sacerdote também em Chiclayo.

A plataforma de verificação de factos espanhola Maldita refere que em 06 de maio, um dia antes do início do conclave, diferentes 'sites' divulgaram o que chamaram de "Relatório Prevost", onde se afirma que o cardeal Robert Francis Prevost encobriu vários casos de abuso sexual cometidos dentro da Igreja, tanto nos Estados Unidos como no Peru.

Segundo a plataforma em causa estão três supostos casos de abuso sexual, ocorridos em Chiclayo, no ano de 2004.

O Vaticano nega todas estas alegações, bem como vários órgãos especializados na matéria, dizendo fazer parte de uma campanha de desinformação.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.