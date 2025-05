Detido suspeito de abuso sexual contra enteada menor em Vila Franca de Xira

Um homem foi detido por suspeita de "vários crimes" de abuso sexual de crianças, violência doméstica e coação agravada contra a enteada de 10 anos, em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, o detido, um homem de 41 anos, padrasto da vítima, forçou a enteada menor, ao longo de vários anos, "desde os 7 até aos 10 anos" de idade da criança, a "sofrer atos sexuais de relevo, provocando-lhe medo e obrigando-a ao silêncio".

A menor, além dos crimes cometidos contra ela, presenciava atos de violência doméstica cometidos pelo padrasto contra a sua mãe, informou o órgão de investigação criminal.

Ainda segundo a PJ, há registo de uma queixa-crime apresentada em 2023 pela mãe da menor relativamente aos atos de violência doméstica.

Relativamente ao crime de abuso sexual, a criança contou recentemente o sucedido à mãe, "mas esta não denunciou os crimes às autoridades", acrescentou a PJ.

"A menor pediu ajuda junto das psicólogas escolares e a escola contactou de imediato a PJ, que desenvolveu as diligências urgentes e procedeu à detenção do suspeito no mesmo dia", informou.

No âmbito da detenção, o suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, distrito de Lisboa, para a aplicação das medidas de coação.