No início desta tarde, na Universidade da Madeira, a candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República de 18 de Maio esteve numa acção de contactos com os estudantes e trabalhadores deste estabelecimento de ensino.

A cabeça-de-lista Herlanda Amado fez o derradeiro apelo ao voto: "A todos aqueles que votaram noutros partidos em eleições anteriores e voltaram a ser desiludidos, dizemos, olhem para esta força de trabalho, honestidade e competência e saibam que esta é a única força que não trai o voto confiado. Aqui há gente séria. Aos jovens que votam pela primeira vez, que o façam com confiança e deem o voto a esta força de coragem que está aqui para responder aos problemas do nosso povo, da juventude, dos trabalhadores, pensionistas e reformados, de todos os que vivem nesta Região".

Herlanda Amado afirmou que "a CDU é a força da coragem para enfrentar a direita".

"Nós somos a 'muralha de resistência' dos ataques aos direitos feitos por aqueles, que agora tentam fazer esquecer o agravamento das dificuldades vividas por milhares de famílias desta terra", acrescentou.

Nós sabemos o que o Governo PSD/CDS fez nestes 11 meses, mas também sabemos o que o PS não fez nestes 11 meses. O combate à direita e às políticas de direita não se faz debitando umas banalidades em nome de convergências imaginárias ou fazendo promessas à esquerda para depois dar a mão à direita, quando estão em causa questões essenciais para a vida das pessoas". Herlanda Amado

E prosseguiu: "Nós sabemos bem onde estavam todos os 'trauliteiros' e os 'esganiçados' no tempo da troika, aplaudindo de pé, o corte das pensões, o corte dos salários e mandar para baixo a vida do nosso povo. A CDU não dá um dedo, quanto mais a mão, à direita. Nós temos um compromisso com a história, com a memória, com a resistência e com todos aqueles que deram tudo para que possamos estar aqui hoje".

Por isso, conforme afirmou, "o único voto contra o ódio e a extrema direita, contra os cortes nos salários, pensões e reformas, contra a especulação imobiliária e contra a corrupção, é na CDU".

"Pelo povo trabalhador da Madeira dizemos, o único voto de coragem é na CDU. Por isso, desafiamos, tenham coragem de votar na CDU demonstrando que este povo esclarecido sabe bem quem quer como seu legítimo representante na Assembleia da República a partir de domingo", concluiu.