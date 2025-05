Portugal defronta Brasil nas 'meias' do Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia vai enfrentar a congénere brasileira nas meias-finais do Mundial que decorre em Victoria, nas Ilhas Seicheles, depois de os 'canarinhos' terem afastado ontem a Espanha nos 'quartos'.

O jogo entre Portugal e Brasil, que vai decidir a passagem à final do Mundial, está agendado para sábado, com a outra semifinal a ser disputada, no mesmo dia, entre a Bielorrússia e o Senegal, que afastaram o Irão (4-3) e a Itália (4-3, após prolongamento), respetivamente.

Depois de ter batido o Japão por 7-6, a formação lusa ficou a aguardar pelo desfecho do jogo entre o Brasil e Espanha, que teve sentido único e terminou com uma vitória contundente dos sul-americanos por 6-0.

Assim, Portugal, campeão europeu em titulo e vencedor por três vezes do Mundial (2001, 2015 e 2019, embora só as duas ultimas sob a égide da FIFA), joga no sábado a passagem à final do Mundial, frente ao Brasil.