Kiev e aliados europeus propõem à Rússia cessar-fogo de pelo menos 30 dias

A Ucrânia e os aliados europeus propuseram hoje à Rússia um cessar-fogo total e incondicional durante pelo menos 30 dias a partir de segunda-feira, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

"A Ucrânia e os seus aliados estão prontos para um cessar-fogo completo e incondicional em terra, no ar e no mar durante pelo menos 30 dias a partir de segunda-feira", afirmou Andrii Sybiha nas redes sociais, acrescentando que tal trégua "poderá abrir caminho para negociações de paz".

A proposta foi feita na sequência de uma reunião realizada em Kiev entre os chefes de Estado e de Governo da Ucrânia, França, Alemanha, Reino Unido e Polónia, a chamada "coligação dos dispostos", à qual se seguiu uma conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos.

"Após a reunião da 'coligação dos dispostos' em Kiev, os cinco líderes tiveram uma conversa proveitosa com o Presidente dos EUA, com foco nos esforços de paz", adiantou Sybiha.

"Se a Rússia concordar e for garantida uma verificação eficaz, um cessar-fogo duradouro e medidas de construção de confiança podem abrir caminho a negociações" mais abrangentes, acrescentou.

A reunião decorreu com a presença do Presidente ucraniano, Vlodymyr Zelensky, do Presidente francês, Emmanuel Macron, dos primeiros-ministros do Reino Unido e da Polónia, Keir Starmer e Donald Tusk, e o novo chanceler alemão, Friedrich Merz.

Os aliados europeus da Ucrânia viajaram para Kiev para pressionar o Presidente russo, Vladimir Putin, a declarar um cessar-fogo de pelo menos um mês.

Merz ameaçou com um "aumento drástico das sanções" se Putin não aceitar tomar esta medida, explicando que os principais aliados europeus da Ucrânia estão a agir em coordenação com Donald Trump.

O Kremlin já respondeu à possibilidade de novas sanções europeias, dizendo que não vao afetar a sua posição.

"Habituámo-nos às sanções", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

Para aceitar a proposta apresentada, Moscovo exige o fim dos envios de armas para a Ucrânia.

Hoje é o último dia de um cessar-fogo unilateral de três dias declarado pela Rússia, que a Ucrânia diz ter sido repetidamente violado pelas forças do Kremlin.

Os líderes da França, Alemanha, Polónia e Reino Unido chegaram juntos à estação ferroviária de Kiev e encontraram-se com Zelensky, tendo inicialmente participado numa cerimónia na Praça da Independência de Kiev para assinalar o 80º aniversário do fim da II Guerra Mundial.

Todos acenderam velas num memorial improvisado com uma bandeira em homenagem aos soldados ucranianos e aos civis mortos desde a invasão russa.

A visita marcou a primeira vez que os líderes dos quatro países viajaram juntos para a Ucrânia, enquanto Friedrich Merz efetuou a primeira deslocação a Kiev como novo chanceler da Alemanha.