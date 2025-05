Zelensky chegou à capital da Turquia para conversações

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje de manhã a Ancara, onde deve encontrar-se com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, no final do dia, à margem das aguardadas conversações ucraniano-russas em Istambul.

Um alto funcionário do Governo ucraniano confirmou à France Presse que o chefe de Estado da Ucrânia já chegou à capital da Turquia.

Os pormenores do eventual encontro com entre as delegações russa e ucraniana continuam por esclarecer, mas uma fonte diplomática russa disse à France Presse que as conversações russo-ucranianas vão decorrer hoje à tarde a pedido do governo de Ancara.

A fonte, que não foi identificada, não forneceu a lista de participantes nem os dados sobre a agenda do eventual encontro.

A delegação russa enviada pelo Presidente Vladimir Putin chegou hoje de manhã a Istambul, sem integrar o chefe de Estado da Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha pedido ao homólogo russo a deslocar-se pessoalmente à Turquia, referindo que estava preparado para o encontro.

O nome de Vladimir Putin não constava da lista de participantes publicada pela Presidência da Rússia, divulgada na quarta-feira à noite.