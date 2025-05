Impostos e burocracia põem em risco obra social

A notícia que faz a manchete na edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira dá conta de que os impostos e burocracia põem em risco a obra social. O Padre Bernardino Trindade, que gere 267 colaboradores em todas as valências do Centro Paroquial da Ribeira Brava, denuncia peso do IVA, a falta de participação de muitas famílias e revela que há dezenas de utentes em espera para o lar e para a unidade de Alzheimer.

Viver sem glúten é outra das notícias que merecem destaque. A doença celíaca levou a mãe de Rodrigo Aguiar a abrir um negócio que responda às necessidades do filho. Sobre o mesmo assunto, uma pediatra que já acompanhou uma centena de crianças explica patologia que “não é moda”.

Saiba, também, que 40% das fracções do ‘Lodge Torrinha’ já foram vendidas. A nova marca da AFA Real Estate investe 45 milhões de euros no empreendimento do Funchal, que fica pronto em 2026.

Nos destaques da primeira página surge, também, que a CMF investiu 865 mil euros em casas de famílias carenciadas e que Diego Miranda e ‘Baile das Novinhas’ estarão na Ribeira Brava, no São Pedro, onde a animação nocturna do Grupo Café do Teatro fecha cartaz.

