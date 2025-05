Obras no heliporto da Cancela obrigam helicóptero a mudar de lugar

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil encontra-se agora estacionado no Aeroporto da Madeira e irá permanecer ali nas próximas semanas.

O motivo prende-se com a execução de uma empreitada no heliporto da Cancela, com a finalidade de ampliar o Aeródromo nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

Foto Rui Silva/ASPRESS

De acordo com o contrato publicado na base de dados dos contratos públicos, a obra foi adjudicada à empresa AFAVIAS pelo preço contratual de 197.140,22 euros, ao qual acresce o valor do IVA, à taxa legal em vigor, que resulta do valor correspondente à proposta adjudicada.

O prazo de execução da obra é de quatro semanas, a partir da data da assinatura do Auto de Consignação da Obra, ou seja deverá estar concluída no final de Maio.