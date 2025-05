Jornalista pioneira Antónia de Sousa morre aos 84 anos

A jornalista Antónia de Sousa, coautora da série televisiva "Nome Mulher" no pós-25 de Abril e pioneira da profissão, morreu hoje em Cascais aos 84 anos, disse à agência Lusa o filho.

Nascida em 22 de julho de 1940 em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, foi autora, com Maria Antónia Palla, dos programas "Nome Mulher", sobre a condição feminina e o estatuto da mulher, e "Direito de Família", transmitidos pela RTP após o 25 de Abril.

"Nome Mulher", transmitida entre 1974 e 1976 (atualmente disponível 'online' nas plataformas da estação pública), retratou a condição da mulher em Portugal, com episódios que foram da situação no interior do país até à figura de Maria Lamas, tendo gerado controvérsia com um trabalho intitulado "O Aborto Não é um Crime", que culminou num processo contra Palla.

Com a também jornalista Maria Antónia Fiadeiro e Maria Antónia Palla, as três vieram a ser apelidadas de "três Antónias" pela antiga primeira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo, como recordou Palla no livro autobiográfico "O Relógio de Cuco".

Nessa obra, Maria Antónia Palla lembrou que, em 1977, o jornalista Cáceres Monteiro as convidou para integrarem listas candidatas ao Sindicato dos Jornalistas: "Era a primeira vez que três mulheres se candidatavam à direção do Sindicato. Aceitámos o convite com uma condição: cada uma de nós ocuparia um lugar de topo. Condição aceite."

Em 1971, Antónia de Sousa tinha publicado o livro "O Mercado do Trabalho e a Mulher", publicado pela Editorial Arcádia.

A sua carreira de jornalista passou sobretudo pela imprensa escrita, entre o Diário de Notícias e os vespertinos Diário de Lisboa e Diário Popular.

Antónia de Sousa entrou na redação -- então completamente masculina - do Diário de Lisboa, na segunda metade da década de 1960, que considerou uma escola e uma família, como recordou, em 2000, numa entrevista à Antena 1.

Na entrevista que deu à Antena 1 em 2000, afirmou, sobre um dos géneros jornalísticos que mais praticou, a entrevista: "Acho que a entrevista é um ato de sedução. De sedução sem rede, porque se a gente quer que o outro se dê também tem de se dar. [...] Acho que num mundo onde há tanta coisa feia, mostrar a maravilha que é o outro, o que o outro fez, o seu potencial, é uma dádiva. Para nós, para os outros e para a pessoa que está a ser entrevistada".

"Nunca fui dos feminismos, como associações nem nada. Tinha uma postura que muita gente considerava feminista, mas não era nesse sentido. Era sobretudo porque considerei que a mulher é uma pessoa e é como pessoa que tem de ser tratada e é como pessoa que tem de atuar no mundo, com as suas capacidades, exercendo-as", afirmou, nessa mesma conversa com Esmeralda Serrano.

No Diário de Notícias, foi jornalista de grande reportagem, destacando-se pelos artigos sobre património cultural histórico e entrevistas, designadamente a Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, ao filósofo Edgar Morin e ao escritor António Quadros, entre outros.

A jornalista foi autora do livro "Diálogos com Agostinho da Silva. O Império Acabou. E Agora?", resultado de um conjunto de conversas que gravou nos anos de 1986 e 1987 com o pensador, publicado pela Editorial Notícias.

Antónia de Sousa escreveu também "As Mulheres na Vida de Honoré de Balzac", publicado pela Portugália.

O velório da jornalista realiza-se na sexta-feira a partir das 16:30, na Basílica da Estrela, em Lisboa, onde, no sábado, às 10:30 se realiza um serviço religioso, seguindo-se o funeral para o Cemitério dos Olivais, onde às 11:00 se realiza a cerimónia de cremação, por vontade expressa da própria, disse o filho.