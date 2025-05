BE propõe habitação a custos controlados e tecto máximo para rendas

A crise na habitação "é uma crise sem precedentes que atinge todas as gerações e todas as faixas etárias", sublinhou hoje Carina Quintal, número dois da lista do Bloco de Esquerda (BE) à Assembleia da República, pelo círculo da Madeira.

Para colmatar este problema social, "o Bloco propõe a construção de habitação a custos controlados", revelou a candidata.

Paralelamente, os bloquistas prometeram implementar outras medidas, que dizem ser já "utilizadas noutros países" e "que estão a ter resultados positivos".

Aqui enquadra-se a imposição de um tecto máximo para o arrendamento habitacional. "Ao fim ao cabo é limitar o valor das rendas, consoante a localização, a tipologia, as condições de terreno e não só", clarificou Carina Quintal.

O BE defende, por outro lado, que se proíba mais a construção de alojamento local, que considera ser "um exagero". "Nós temos tantas famílias à espera de casa e temos imenso alojamento local, temos que proibir a continuação de mais alojamento local", sustentou.

Outra medida avançada pelo Bloco é a proibição da venda de casas a estrangeiros não residentes.