AD - Coligação PSD/CDS compromete-se a melhorar mobilidade e infra-estruturas no Porto Santo

A candidatura da AD - Coligação PSD/CDS, pelo círculo da Madeira, às eleições Legislativas, realizou uma visita ao Porto Santo, onde assumiu compromissos concretos para melhorar as condições de vida dos residentes da ilha, com especial ênfase na mobilidade e infra-estruturas.

Pedro Coelho, cabeça-de-lista madeirense pela AD, assegurou que irá lutar pelos interesses da população porto-santense na Assembleia da República, após uma manhã de intensos contactos com a população. Entre as prioridades identificadas destaca-se a necessidade de melhoria das ligações aéreas e das infra-estruturas aeroportuárias.

"Em função daquilo que aqui ouvimos, vamos efectuar diligências junto da ANA para realizar as obras há muito prometidas para a construção da nova gare no Aeroporto do Porto Santo, também vamos trabalhar no sentido de sensibilizar a República para a importância de garantir-se, no Inverno, duas ligações aéreas entre Lisboa e o Porto Santo e vice-versa por semana e, dado que nos foi dito que a Binter está a realizar uma saída tardia do Porto Santo, por volta das 10 horas da manhã e que os porto-santenses querem que esse voo seja feito mais cedo, porque muitos têm de se deslocar ao Funchal e ter mais tempo para tratarem dos seus assuntos pessoais e/ou profissionais, iremos tentar que haja esse ajustamento", afirmou o candidato.

Outro compromisso destacado foi a construção de uma nova esquadra da PSP, que Pedro Coelho promete pressionar o Governo da República para concretizar nos próximos quatro anos.

Durante a visita, o cabeça-de-lista recordou as conquistas já alcançadas pela AD, como a revisão do Subsídio de Mobilidade, aumentando o tecto aplicável dos percursos com origem e destino no Porto Santo de 400 para 500 euros, e a resolução dos problemas relacionados com as prorrogações do contrato de concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo.

"Portugal não pode parar, a Madeira não pode parar e o Porto Santo não pode parar, e a única forma de garantir que nada pare e que irá continuar este ciclo de desenvolvimento é votar na coligação PSD/CDS, um voto que é seguro e que é, acima de tudo, um voto na boa governação, na estabilidade, no aumento dos rendimentos e das pensões e de mais oportunidades para os jovens porto-santenses", concluiu Pedro Coelho.