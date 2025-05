Catálogo 'Patrícia Sumares - Workfolio 1994-2024' apresentado no MUDAS

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, acolhe, esta terça-feira, dia 13 de maio, pelas 17h30, a apresentação do catálogo 'Patrícia Sumares - Workfolio 1994-2024'. A cerimónia conta com a participação do Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Editado pela Direção Regional da Cultura, este Workfolio revela o consistente – e reconhecido – percurso de 30 anos de criação e trabalho artístico de Patrícia Sumares e da sua obra, que diverge entre inquietantes instalações, esculturas que exortam e expressivas intervenções no domínio da fruição pública da arte.