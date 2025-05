Machico apresenta nova identidade visual para o turismo

Foi apresentada oficialmente no passado sábado, 10 de Maio, a nova identidade visual do turismo de Machico, um momento que decorreu durante as celebrações do concelho.

A nova imagem, escolhida através de um concurso de ideias promovido pela autarquia, destaca-se pela "modernidade e ligação às raízes históricas e naturais" de Machico.

Entre as 30 propostas submetidas, o logótipo vencedor foi seleccionado por um júri escolhido para o efeito, reflectindo a visão e estratégica de promoção turística do concelho.

O lançamento, que ocorreu no palco principal do evento, antecedeu o concerto de Bárbara Bandeira, tendo contado com a projecção oficial do novo vídeo promocional do concelho.

"Esta nova identidade visual pretende reforçar o posicionamento de Machico como destino turístico de excelência, valorizando os seus recursos naturais, culturais e históricos, com uma imagem apelativa e moderna", refere a nota enviada à comunicação social.

Na passada sexta-feira, os participantes receberam o certificado de participação e o vencedor um cheque no valor de 1.000 euros.