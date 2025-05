PJ detém quatro pessoas no Aeroporto de Lisboa suspeitas de tráfico de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem a detenção de quatro pessoas por suspeita de tráfico de cocaína, no Aeroporto Internacional de Lisboa, tendo ficado todos em prisão preventiva.

Através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a PJ deteve, no Aeroporto Internacional de Lisboa, um homem, de 30 anos, suspeito do crime de droga, após ter fugido das instalações do aeroporto, refere um comunicado.

"Na bagagem, constituída por duas malas de viagem, o detido transportava 43 quilos de cocaína de elevado grau de pureza procedente de um país da América Latina", informa a PJ.

O suspeito foi selecionado por elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira para fiscalização da respetiva bagagem, mas pôs-se em fuga.

Elementos da PJ em funções no aeroporto foram no encalce do suspeito, que acabou por ser localizado e detido, minutos mais tarde, na estação do metropolitano "no interior da parte final do túnel da linha vermelha, escondido na zona destinada à mudança de linha dos comboios e ao estacionamento de carruagens".

No âmbito de duas intervenções distintas, dois homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 24 anos, foram também detidos no Aeroporto de Lisboa, na posse de uma "elevada quantidade de cocaína, suficiente para a composição de, pelo menos, 68 mil doses individuais", disse a PJ.

"Dois dos suspeitos viajaram para Lisboa a partir de um país da América do Sul e o outro de um país da América Central, todos com o produto estupefaciente dissimilado junto ao corpo", acrescenta o comunicado.

Todos os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ prossegue com as investigações.